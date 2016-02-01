"Под прицелом": Российские оппозиционеры обвинили Кадырова в подстрекательстве к убийству

"В посте Кадырова (в соцсети Instagram - УНИАН), содержится "прямое подстрекательство к убийству", - заявил Кара-Мурза, сообщает РБК.

По его словам, в ближайшие дни оппозиционеры подадут заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и в случае необходимости возбудить уголовное дело.

Действия самого Кадырова Кара-Мурза назвал "следствием безнаказанности, которая уже почти год существует в отношении убийства Бориса Немцова".

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"Следы этого преступления так или иначе ведут в Грозный, но Кадыров даже формально не был допрошен по этому делу, хотя этого требовали адвокаты родственников Немцова. Вместо этого мы видим в последние несколько недель скоординированную серию угроз со стороны самого Кадырова и его приспешников в отношении противников нынешнего режима", — отметил политик.

Он также подчеркнул, что комментарий "Кто не понял, тот поймет" Кадыров ранее публиковал в своем аккаунте 25 мая, то есть за сутки до того, как в больницу с отравлением был госпитализирован Кара-Мурза.

Как известно, в ночь на 1 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Михаилом Касьяновым и Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом". Пост был размещен в его Instagram. "Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции». Кто не понял, тот поймет", — говорится в сообщении Кадырова.