Россия перебросила в Сирию 4 новейших истребителя Су-35С - СМИ

Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в органах оперативного военного управления.

Отмечается, что руководство Генштаба РФ приняло решение впервые испытать эти самолеты в боевых условиях в Сирии. Как пишет «Коммерсантъ», по неофициальным данным, речь идет о четырех самолетах, которые в октябре-ноябре прошлого года ВКС России передал авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.

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По информации издания, эти самолеты изначально вошли в состав 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, а затем были переброшены в Астрахань. Несколько дней назад Су-35C вылетели из Астрахани, и через Каспийское море и воздушное пространство Ирана и Ирака добрались до Сирии.

"Коммерсантъ" также отмечает со ссылкой на слова офицера Генштаба, что теперь состав смешанной авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим превышает 70 самолетов и вертолетов.

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Как сообщал УНИАН, в Анкаре утверждают, что самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции. Инцидент произошел накануне. В субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.

Сообщалось, что российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

В Минобороны РФ отрицают сведения Анкары.