В Словении из-за тумана столкнулись 50 автомобилей, есть жертвы (фото)

В масштабном ДТП погибли 4 человека, есть раненые, передает BBC.

Инцидент произошел в условиях густого тумана, говорится в сообщении.

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Сейчас на месте аварии работают спасатели.

Количество жертв уточняется, поскольку многие люди все еще остаются под обломками.

Как сообщал УНИАН, ранее в Боливии пассажирский автобус упал в ущелье, погибли 9 человек.