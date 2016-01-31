В Словении из-за тумана столкнулись 50 автомобилей, есть жертвы (фото)

04:12, 31 января 2016
Мир
2779 0

В Словении на шоссе, ведущем к столице Любляна, произошло столкновение более 50 автомобилей. 

В Словении в результате столкновения 50 автомобилей погибли 4 человека / Bralec Erik

В масштабном ДТП погибли 4 человека, есть раненые, передает BBC.

Инцидент произошел в условиях густого тумана, говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепропетровске БТР протаранил трамвай (фото)

Сейчас на месте аварии работают спасатели.

Количество жертв уточняется, поскольку многие люди все еще остаются под обломками.

Как сообщал УНИАН, ранее в Боливии пассажирский автобус упал в ущелье, погибли 9 человек.

Bralec Erik

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter