В Словении из-за тумана столкнулись 50 автомобилей, есть жертвы (фото)
04:12, 31 января 2016Мир
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В Словении на шоссе, ведущем к столице Любляна, произошло столкновение более 50 автомобилей.
В Словении в результате столкновения 50 автомобилей погибли 4 человека / Bralec Erik
В масштабном ДТП погибли 4 человека, есть раненые, передает BBC.
Инцидент произошел в условиях густого тумана, говорится в сообщении.
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Сейчас на месте аварии работают спасатели.
Количество жертв уточняется, поскольку многие люди все еще остаются под обломками.
Как сообщал УНИАН, ранее в Боливии пассажирский автобус упал в ущелье, погибли 9 человек.
Фото: Bralec Erik
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