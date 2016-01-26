В Боливии пассажирский автобус упал в ущелье, погибли 9 человек

Об этом сообщает во вторник, 26 января, Дождь со ссылкой на EFE.

Авария произошла в регионе Юнгас, недалеко от столицы Боливии — города Ла-Пас. Автобус с группой перуанских туристов сошел с дороги и опрокинулся в горное ущелье глубиной около ста метров. В том же месте находится водопад.

На месте работают спасатели. Личности погибших пока не установили.

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Известно, что результате аварии четыре человека получили ранения. Fox News Latino передает, что среди них десятилетний мальчик, двое взрослых с тяжелыми травмами и один человек в критическом состоянии. Все они доставлены в ближайшую больницу.

В среднем в результате аварий на дорогах Боливии ежегодно умирают около тысячи человек, травмы получают около сорока тысяч.