СМИ выяснили, где Дэвид Боуи завещал развеять свой прах
11:57, 30 января 2016Мир
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Также стало известно, кому музыкант оставил свое состояние.
REUTERS
Как пишет New York Daily News, 29 января в Нью-Йорке было обнародовано завещание легендарного исполнителя.
Отмечается, что Боуи оставил состояние, равное примерно 100 миллионам долларов, и половина его достанется его жене - супермодели Иман.
Детям Данкану (от первого брака) и Александрии (от Иман) певец завещал по 25% имущества.
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Кроме того, он оставил 2 миллиона долларов своей помощнице Коринн Коко Шваб и 1 миллион долларов бывшей няне сына Марион Скене.
Сообщается, что прах артиста, тело которого после смерти было тайно кремировано, был развеян над островом Бали в Индонезии в соответствии с буддистским ритуалом.
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