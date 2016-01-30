СМИ выяснили, где Дэвид Боуи завещал развеять свой прах

Как пишет New York Daily News, 29 января в Нью-Йорке было обнародовано завещание легендарного исполнителя.

Отмечается, что Боуи оставил состояние, равное примерно 100 миллионам долларов, и половина его достанется его жене - супермодели Иман.

Детям Данкану (от первого брака) и Александрии (от Иман) певец завещал по 25% имущества.

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Кроме того, он оставил 2 миллиона долларов своей помощнице Коринн Коко Шваб и 1 миллион долларов бывшей няне сына Марион Скене.

Сообщается, что прах артиста, тело которого после смерти было тайно кремировано, был развеян над островом Бали в Индонезии в соответствии с буддистским ритуалом.