Facebook запретит пользователям проводить частные операции по продаже оружия

Запрет связан с опасностью избежания проверки анкетных данных для покупки оружия, сообщает Reuters.

Facebook уже запретил частным продавцам оружия размещать рекламу без обязательной проверки их данных, или осуществлять соответствующие операции через границы штатов без лицензированного дилера, потому что такие объявления свидетельствуют о готовности обходить закон.

При этом, запрет не распространится на рекламу оружия продавцами, у которых есть лицензия на продажу оружия. Но соглашения о покупке должны осуществляться за пределами социальной сети.

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Такое решение компания приняла на фоне дискуссий в США о доступе к оружию из-за последних случаев с массовыми расстрелами в стране.

Таким образом, Facebook обновляет свою товарную политику, введенную в марте 2014 года, которая запрещает пользователям продавать марихуану, фармацевтические препараты и наркотики.