Сирийская оппозиция примет участие в переговорах в Женеве - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

"Высокий комитет по переговорам решил принять участие в переговорах в Женеве после получения гарантий от США и ООН", - говорится в заявлении, распространенном через телеканал "Аль-Арабия".

Ранее в пятницу некоторые лидеры оппозиции Сирии заявили, что сначала они просят сирийское правительство прекратить воздушные удары и блокаду.

Так называемые непрямые переговоры, вероятно, продлятся полгода, делегации правительства и оппозиции будут сидеть в разных кабинетах, а представители ООН будут выступать медиаторами между ними.

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18 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял проект резолюции в поддержку мира в Сирии. Согласно резолюции, ООН должна взять на себя организацию переговоров между правительством Башара Асада и оппозицией, все стороны конфликта должны прекратить боевые действия против населения страны.

В течение пяти лет войны в Сирии погибли 250 тыс человек, около 11 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.