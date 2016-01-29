В Литве хотят запретить георгиевскую ленту

Члены фракции Союз Отечество — Христианские демократы Литвы в Сейме Паулюс Саугардас, Валентинас Стундис и Римантас Йонас Дагис зарегистрировали проекты поправок к Кодексу административных нарушений и Закону о собраниях, сообщает DELFI по информации агентства ELTA.

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"С целью защиты основных принципов суверенитета, свободы и демократии, а также обеспечения общественного порядка и пресечения различных провокаций, попыток разжигания национальной розни, предлагаются поправки к Закону о собраниях и Кодексу об административных нарушениях, суть которых — причисление георгиевской ленты к нацистским и коммунистическим символам, распространение и демонстрация которых ограничивается, а если этого не придерживаются, то применяется административная ответственность", — сказали авторы проекта.