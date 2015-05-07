Жириновский предлагает запретить использовать георгиевские ленты в рекламе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить использовать георгиевскую ленту в рекламе. Соответствующую поправку он предлагает внести в российское законодательство.

Об этом говорится в завлении политика на сайте партии.

Жириновский отмечает, что размещение георгиевских лент на бутылках с алкоголем и прочих товарах недопустимо, и следует принять запретительные меры.

"Те, кто занимаются торговлей, исходят из того, что тема популярна и постоянно на слуху, и пытаются использовать символы для продвижения своих товаров. Это недопустимо", - подчеркнул он.

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По мнению политика, необходимо запретить использовать в рекламных целях и другую атрибутику, связанную с ВОВ: звезды на фуражках, пряжках, ордена, медали. Лидер ЛДПР уверен, что их нельзя использовать в рекламных целях, а следует бережно хранить и показывать в музеях: "Это символы, они имеют воспитательное значение, и здесь нельзя разбрасываться, это связано с Великой Победой".

"Люди чувствуют общность, а тут какая-нибудь пачка печенья с изображением георгиевской ленты. Ведь нельзя прикасаться к религиозным символам, нельзя использовать их в потребительской сфере", - резюмировал политик.