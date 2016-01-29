Кремль отреагировал на заявление США о Путине-коррупционере

В Москве утверждают, что признание Белым домом коррумпированности российского лидера является "началом подготовки" Запада к выборам в РФ и требуют объяснений. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "РБК".

Читайте такжеБелый дом поддерживает мнение Минфина США о коррумпированности Путина

"Заявление моего коллеги в Белом доме мы считаем неприемлемым как с точки зрения общей практики международных отношений, так и с точки зрения двусторонних российско-американских отношений. Мы считаем это заявление возмутительным и оскорбительным. Мы будем ждать каких-то дальнейших разъяснений со стороны высшего руководства США. Мы нуждаемся в дальнейших заявлениях, потому что подобное заявление абсолютно беспрецедентно", – заявил Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле после заявлений Белого дома сделали вывод, что "за океаном началась подготовка к нашим (российским - ред.) выборам".

"До президентских выборов еще больше двух лет. Но подготовка уже началась. Ясно, что аккумулируется негатив в отношении главы нашего государства. Налицо также активное использование российской темы и темы Путина во внутриполитической электоральной игре США. Там все наперегонки обрушиваются с критикой и на Россию, и лично на Путина и буквально соревнуются, кто это делает похлеще", – сказал Песков.

Читайте такжеСкандальный фильм ВВС о "тайных богатствах" Путина появился в русском переводе (видео)

Представитель Кремля заявляет, что Путин якобы еще не принял решение о том, выдвигаться на выборы 2018 года или нет. При этом "очернение" российского президента связано с его "последовательной позицией" по Украине и Сирии.

"Конечно же, еще очевидно, что наши партнеры, наверно лучше сказать так называемые партнеры, их не радует последовательная позиция России по украинским делам и по сирийским делам. И в неприятии этой активной линии, к сожалению коллеги, переходят на такие личные оскорбления. Мы убеждены, что это не является проявлением силы. Скорее это проявление слабости и бессилия. Но все это не повлияет ни на Путина, ни на Россию", – заявил пресс-секретарь президента.

"В конце я бы сказал, что это абсолютно неприемлемое заявление с точки зрения международных отношений. Подобное оскорбление в адрес главы государства, голословное, трудно поддается анализу. Если бы я допустил подобное оскорбление в адрес президента США, меня бы уволили", – подытожил Песков.

Напомним, ранее телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона «Тайные богатства Путина», в котором российский президент обвиняется в том, что использовал свою власть для накопления тайного состояния.

В фильме, среди прочего, исполняющий обязанности заместителя главы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Адам Шубин обвинил президента России Владимира Путина в коррупции.

Позже в Белом доме заявили, что слова и.о. замглавы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Адама Шубина относительно коррумпированности президента России Владимира Путина является отражением позиции Белого дома.