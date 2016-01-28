СМИ: Резонансные международные расследования превращают Путина из мачо в уголовника и коррупционера

Об этом пишет Анна Павленко в своей статье для журнала "Новое время".

"И хотя Кремль назвал британское дознание "квазирасследованием", а документальный фильм — "безответственной журналистикой", это не помешало миру понять главное: российский президент отдает приказы убивать неугодных даже на территории других государств, он непосредственно связан с криминалом и ограбил собственную страну уже на космическую сумму — $40 млрд, по данным ЦРУ", - отмечается в статье.

"Теперь каждый политический деятель задумается: как я выгляжу, пожимая руку убийце Литвиненко, самому крупному вору в истории России?" — рассказал о реакции, которую он ожидает от мировых лидеров, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

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Эксперты отмечают, что в первую очередь это коснется официального Лондона, ведь именно в Великобритании произошло санкционированное Путиным убийство.

"Сейчас британское правительство должно решить, как долго держать открытыми каналы для господина Путина, одновременно давая ему понять, что он не сможет выйти из положения, особенно когда открываются преступные деяния на британской земле",— рассуждает британский политический обозреватель Бриджит Кендалл.

"Россияне и раньше знали, что Путин ворует, но это пока не двигает их на какие-то крупные социальные волнения", — отмечает Пионтковский.

По словам политолога, он не может отделаться от впечатления, что на Западе теперь принято коллективное решение разрушить имидж Путина и при этом использовать все имеющиеся аргументированные обвинения, чтобы "загнать его в угол".

"И тем самым оказать давление на российскую политическую элиту — показать, что этот человек не может выполнять функции, которые для нее важны".

Подробнее о об обвинениях в адрес Путина читайте в статье "Вова Кремлевский" в свежем выпуске журнала "Новое время".