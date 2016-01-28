Белый дом поддерживает мнение Минфина США о коррумпированности Путина

Об этом в четверг, 28 января, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Reuters.

В частности Эрнест отметил, что оценка чиновников Казначейства США о коррумпированности президента Российской Федерации Владимира Путина "лучше всего отражает мнение администрации".

Читайте такжеВ Кремле отреагировали на заявления о "богатейшем в мире коррупционере" Путине

Напомним, ранее телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона «Тайные богатства Путина», в котором российский президент обвиняется в том, что использовал свою власть для накопления тайного состояния.

В фильме, среди прочего, исполняющий обязанности заместителя главы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Адам Шубин обвинил президента России Владимира Путина в коррупции.