В РФ подозреваемым в убийстве Немцова объявили об окончании следствия

"Окончательная редакция обвинения предъявлена Зауру Дадаєву, Анзору и Шадиду Губашевим, Тамерлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Они обвиняются в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, перевозке и хранении огнестрельного оружия. Сегодня фигурантам уголовного дела было объявлено об окончании следствия, и в ближайшее время обвиняемые и их защитники начнут знакомиться с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В то же время уголовное преследование еще одного соучастника, Беслана Шаванова, в ноябре 2015 года прекращено из-за его смерти при самоподрыве в ходе задержания в Грозном.

Насчет Руслана Мухудинова, который, по данным российского следствия, является заказчиком и организатором совершенных преступлений и находится с ноября 2015 года в международном розыске, а также других неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство для дальнейшего расследования.

В российском ведомстве заявляют, что причастность всех обвиняемых подтверждаю собранные по делу доказательства, в том числев, с выводами более 70 сложных судебных экспертиз (ситуационных, фонографических, психологических, молекулярно-генетических и комплексных криминалистических), допросами свидетелей, очными ставками, осмотрами предметов и документов, изъятых во время обысков по местам жительства обвиняемых, и протоколами осмотров записей с камер видеонаблюдения, в том числе установленных на местах убийства, а также подхода и отхода соучастников.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.