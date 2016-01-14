В деле об убийстве Немцова заговорили о новом "киллере"

Во время последнего допроса фигурант дела об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова Анзор Губашев заявил, что политика застрелил не Заур Дадаев, как ранее утверждало следствие. Об этом со ссылкой на адвоката Губашева Мусу Хадисова сообщает "РБК".

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По словам Губашева, вечером 27 февраля 2015 года он гулял по Москве в районе Красной площади вместе с Бесланом Шавановым.

Шаванов якобы должен был встретиться с неизвестным человеком и попросил Губашева сесть за руль машины ZAZ Chance. Через некоторое время Шаванов куда-то отлучился, затем позвонил Губашеву и попросил забрать его от Большого Москорецкого моста. Когда Губашев подъезжал к мосту, он увидел падающего человека.

"Анзор Губашев указал на Беслана Шаванова как на убийцу Немцова", — подчеркнул адвокат.

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Как сообщалось, Шаванов погиб во время задержания. Операция была поручена ФСБ РФ по Чеченской Республике. Оперативники обнаружили его дома 7 марта в 15:00. Когда стало ясно, что у Шаванова может быть при себе оружие и взрывчатые вещества, сотрудники ФСБ решили привлечь спецназ. В разных документах сведения о поведении Шаванова во время задержания противоречат друг другу.

Напомним, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.