Премьер Израиля обвинил генсека ООН в поощрении терроризма

Ранее генсек ООН сказал в отношении палестинцев, что для угнетаемого народа естественно реагировать на оккупацию, сообщает BBC.

В выступлении на заседании Совета безопасности ООН он также осудил недавние нападения на израильтян со стороны палестинцев.

"Комментарии генерального секретаря ООН поощряют терроризм. Терроризму нет оправдания", - заявил Нетаньяху.

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В результате волны вооруженных нападений со стороны палестинцев, продолжающихся с октября прошлого года, были убиты 28 израильтян.

Из-за стихийного характера таких нападений их трудно предотвращать.

На протяжении последних четырех месяцев нападения происходят практически ежедневно. Власти Израиля считают их террористическими.

За этот же период были убиты по меньшей мере 155 палестинцев. Израильские власти заявляют, что большинство из них - преступники, застреленные своими жертвами или службами безопасности. Другие были убиты в столкновениях с израильскими военными или во время протестов.

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