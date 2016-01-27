Обвал на хранилище ядерных отходов во Франции: один человек погиб, есть пострадавшие
08:59, 27 января 2016Мир
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Во Франции в результате горного обвала в хранилище ядерных отходов погиб человек, еще один пострадал.
В результате горного обвала в хранилище ядерных отходов погиб человек / qz.com
Как передает ВВС со ссылкой на представителей экстренных служб, когда обрушилась часть скалы, оба человека находились в тоннеле в хранилище в городе Бюрэ, расположенном в 138 км на восток от Парижа.
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Рабочих эвакуировали, ведется расследование.
Отмечается, что в момент обвала ядерных отходов в хранилище не было. Сейчас его используют лишь как лабораторию и готовят к хранению отходов в будущем.
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