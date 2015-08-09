В Узбекистане из-за обвала моста во время концерта погибли люди
16:37, 09 августа 2015Мир
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В Узбекистане из-за обрушения моста погибли люди.
REUTERS
Как сообщает Радио Свобода, по словам очевидцев, 8 августа в городе Ургенч на западе Узбекистана произошло обрушение моста во время концерта популярного узбекского певца Навруза Собирова.
Власти Узбекистана не подтверждает факта трагедии.
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Между тем, очевидцы заявляют, что среди жертв было много детей, которые стояли на мосту и слушали концерт. По неподтвержденной информации, погибли 16 человек.
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