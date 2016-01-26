В Сирии на подконтрольных оппозиции территориях жертвами бомбардировок РФ стали почти 2 тысячи человек - СМИ

В число погибших входят 106 оппозиционеров, которые выступают против режима президента Сиррии Башара аль-Асада. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

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Издание заявляет, что удары российской авиации в основном сосредоточены на подконтрольных оппозиции районам в Идлибе, на юге и севере Алеппо, севере Хамы, севере Хомса, северной сельской территории Лазкийе, севере Дераа и юге Дамаска.

"В целом в результате нападений России погибли 1815 человек, в том числе и 106 вооруженных оппозиционеров", - сообщает издание.

Ранее сирийское бюро по наблюдению за правами человека сообщало, что в результате трех месяцев российских авиаударов в Сирии погибли 2 371 человек.