Авиаудары России в Сирии унесли жизни более 2,3 тысячи человек - правозащитники
16:25, 30 декабря 2015Мир
3051
В результате трех месяцев российских авиаударов в Сирии погибли 2 371 человек, заявляет сирийское бюро по наблюдению за правами человека, работающее в Великобритании.
REUTERS
По данным правозащитников, треть жертв – гражданские, в том числе 180 детей, сообщает Радио Свобода.
Читайте такжеВ ряде сирийских городов проходит эвакуация: более 450 человек покинули свои дома
Ранее правозащитная организация Amnesty International сообщила, что от авиаударов России в Сирии погибло не менее 200 мирных жителей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter