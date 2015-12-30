Авиаудары России в Сирии унесли жизни более 2,3 тысячи человек - правозащитники

16:25, 30 декабря 2015
Мир
3051

В результате трех месяцев российских авиаударов в Сирии погибли 2 371 человек, заявляет сирийское бюро по наблюдению за правами человека, работающее в Великобритании.

REUTERS

По данным правозащитников, треть жертв – гражданские, в том числе 180 детей, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеВ ряде сирийских городов проходит эвакуация: более 450 человек покинули свои дома

Ранее правозащитная организация Amnesty International сообщила, что от авиаударов России в Сирии погибло не менее 200 мирных жителей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter