Авиаудары России в Сирии унесли жизни более 2,3 тысячи человек - правозащитники

По данным правозащитников, треть жертв – гражданские, в том числе 180 детей, сообщает Радио Свобода.

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Ранее правозащитная организация Amnesty International сообщила, что от авиаударов России в Сирии погибло не менее 200 мирных жителей.