На выборах в Португалии побеждает консерватор Марсело Ребело де Соуза - экзит-поллы

По данным экзит-полла общественного телеканала Radiotelevisao Portuguesa, он набирает от 49 до 54 процентов голосов, а экзит-полы телеканалов TVIndependente and S. I. C. дают ему от 52 до 56 и от 50 до 55 процентов соответственно, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AP.

Если по результатам подсчета голосов де Соузе не удастся набрать 50 процентов голосов, то состоится второй тур выборов 14 февраля. Наиболее вероятный соперник де Соузы во втором туре - независимый левый кандидат Антонио Сампайо да Новоа, который по данным экзит-полла Radiotelevisao Portuguesa может получить от 22 до 25 процентов голосов.

Всего в первом туре выборов баллотировалось 10 кандидатов. Явка на выборах, по предварительным данным, составила 52%.

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Пост президента страны в основном является представительным, глава государства имеет право вето, а также полномочия распускать парламент в случае кризиса и объявлять новые выборы.

Марсело Ребело де Соуза ранее обещал, что в случае победы сделает все возможное, чтобы обеспечить стабильность правительства. Напомним, после выборов в октябре прошлого года в Португалии правит социалистическое правительство меньшинства.