ООН из-за долгов лишает права голоса 15 стран

В Генассамблею ООН поступило письмо от генсека организации Пан Ги Муна о том, что 15 стран не заплатили членские взносы в организацию и могут голосовать лишь в исключительных случаях. Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

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Согласно официальному письму генсека, среди должников, в частности, Венесуэла и Ливия. Долг Венесуэлы составляет около 3 млн долларов.

Также в списке должников значатся Доминиканская республика (2,1 млн долларов), Сент-Винсент и Гренадины (2155 долларов) и Бурунди (1360 долларов).

При этом подчеркивается, что в случае, если страна-член ООН не может заплатить по независящим от нее обстоятельствам, то ей могут оставить право голосовать.

Так, Генассамблея приняла резолюцию, разрешающую пяти бедным и находящимся в состоянии войны странам, включая Сомали и Йемен, голосовать в течение текущей сессии несмотря на долг.

Венесуэла, состоящая в Совбезе ООН, в следующем месяце станет его председателем. Долг по членским взносам на это не повлияет.