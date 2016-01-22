"Вы не можете купить жену": В Финляндии для беженцев проводят уроки, как обращаться с женщинами

Власти Финляндии приняли решение о проведении таких уроков из-за обеспокоенности ростом сексуального насилия в стране, передает ВВС.

"В Финляндии вы не можете купить себе жену. Женщина будет вашой женой только тогда, когда сама захочет. Потому что женщины и мужчины равны", - рассказала одна из учителей.

Проводить такие уроки также решили из-за того, что если люди, прибывающие из очень разных и консервативных культур, и они не сразу понимают, что в Финляндии есть собственный набор правил, которых нужно соблюдать.

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Ранее финская полиция заявила о необычайно высоком уровне сексуальных домогательств в Хельсинки в новогоднюю ночь. "Такого рода притязаний не было во время предыдущих новогодних праздников или других подобных мероприятий. Это совершенно новое явление для Хельсинки", - заявил заместитель главы местной полиции Илкка Коскимаки.

В частности, на железнодорожном вокзале финской столицы, где в новогоднюю ночь собралась тысяча искателей убежища, в основном из Ирака, зарегистрировано три случая сексуальных нападений.