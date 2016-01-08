Полиция Австрии, Швейцарии и Финляндии сообщает о массовых нападениях на женщин

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщило агентство dpa со ссылкой на полицию Цюриха, в этом швейцарском городе около 25 женщин, которые посетили уличные новогодние празднования, стали жертвами ограблений. Шестеро из них заявили о сексуальных домогательствах со стороны темнокожих мужчин. Несколько похожих случаев расследует также полиция австрийского Зальцбурга. Пресс-секретарь местной полиции считает, что заявить об этих преступлениях женщин подтолкнули новости о массовых нападениях в немецких городах, прежде всего, в Кельне.

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Известно также, что похожие бесчинства произошли в ряде других немецких городов - Гамбурге, Штутгарте, Франкфурте-на-Майне. Обсуждение новогодних событий остается одной из центральных тем в немецких медиа. Согласно опросу телеканала ARD, 30 процентов респондентов заявили, что отныне будут обходить массовые гуляния. Вместе с тем, юристы считают, что шансы привлечения к ответственности виновных весьма ничтожны.

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Тем временем, криминальных новостей новогодней ночи становится все больше. В четверг, 7 января, агентству dpa стало также известно о групповом изнасиловании той ночью двух девушек-подростков в городе Вайль-ам-Райн, что в земле Баден-Вюртемберг, в котором подозревают группу молодых сирийцев. Информацией о том, являются ли они лицами, ищущими убежища, агентство не располагает. По делу арестованы четыре человека.

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Финская полиция также заявила о необычайно высоком уровне сексуальных домогательств в Хельсинки в новогоднюю ночь, сообщает агентство AFP. «Такого рода притязаний не было во время предыдущих новогодних праздников или других подобных мероприятий. Это совершенно новое явление для Хельсинки», - заявил заместитель главы местной полиции Илкка Коскимаки. В частности, на железнодорожном вокзале финской столицы, где в новогоднюю ночь собралась тысяча искателей убежища, в основном из Ирака, зарегистрировано три случая сексуальных нападений.

В нескольких финских городах, где были открыты центры приема беженцев, уже появились уличные патрули для защиты местного населения от «исламских инфильтрантов», однако правительство страны осуждает эту инициативу. «Уличные патрули имеют экстремистские черты. Это не увеличивает уровня безопасности. Они не имеют права применять силу», - заявил в интервью телеканалу YLE министр иностранных дел Финляндии Петтери Орпо, сообщает AFP.

Как сообщал УНИАН, полиция Кельна получила 90 заявлений от женщин, которые, по их словам, были подвержены насилию в новогоднюю ночь. Большинству заявительниц от 18 до 25 лет, у трети случаев нападения имели сексуальный подтекст.

Глава полиции Кельна сообщил, что большинство нападавших были выходцами из арабских стран и Северной Африки.