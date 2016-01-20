Президент Казахстана распустил парламент и уже назначил внеочередные выборы
17:01, 20 января 2016Мир
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 20 марта.
Назарбаев назначил на 20 марта внеочередные выборы / Фото УНИАН
Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.
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Президент Казахстана подчеркнул, что рассмотрел предложение депутатов Мажилиса (парламента) о досрочном прекращении полномочий и назначении новых выборов.
По словам Назарбаева, проведение внеочередных выборов в Мажилис в одно время с очередными выборами в маслихаты (местные органы власти) позволит сэкономить как время, так и финансовые ресурсы.
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