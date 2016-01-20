Президент Казахстана распустил парламент и уже назначил внеочередные выборы

17:01, 20 января 2016
Мир
1226

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 20 марта.

Фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

Читайте такжеНазарбаев предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Азию

Президент Казахстана подчеркнул, что рассмотрел предложение депутатов Мажилиса (парламента) о досрочном прекращении полномочий и назначении новых выборов.

По словам Назарбаева, проведение внеочередных выборов в Мажилис в одно время с очередными выборами в маслихаты (местные органы власти) позволит сэкономить как время, так и финансовые ресурсы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter