Исламисты сравняли с землей древнейший христианский монастырь в Ираке
Боевики "Исламского государства" полностью разрушили древнейший в Ираке христианский монастырь святого Илии на окраине городе Мосул на севере страны.
Об этом свидетельствуют снимки со спутника, которые компания DigitalGlobe подготовила по запросу агентства The Associated Press, передает РБК.
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Компания предоставила два снимка: на первом из них, сделанном 31 марта 2011 года, отчетливо видны стены монастыря. На втором - он был снят 28 сентября 2014 года - на месте монастыря видны только руины.
Снимки подтверждают то, чего опасались церковные лидеры и защитники сохранения памятников страны на Ближнем Востоке - монастырь превратился в груду обломков и стал еще одной жертвой действий исламистов.
Монастырь Святого Илии был местом поклонения христиан на протяжении 1400 лет. В последние годы, во время операции в Ираке, туда приходили американские военные. И хотя состояние монастыря было ветхим, в частности, у него отсутствовала крыша, на части стен имелись трещины, в монастыре было 26 уникальных помещений, в том числе часовня и алтарь.
"Каменные стены были буквально превращены в пыль", - сказал фотоаналитик Стивен Вуд, посмотрев спутниковые снимки. По его словам, террористы могли использовать для разрушения монастыря бульдозеры, тяжелую технику, кувалды и, возможно, взрывчатку.
Другой собеседник AP - католический священник в Ираке преподобный Пол Табит Хабиб расценил уничтожение храма как попытку "Исламского государства" изгнать христианство из Ирака. "История христианства в Мосуле варварски сравнена с землей", - заявил он.
Монастырь святого Илии пополнил список из более чем 100 исторических и религиозных памятников, которые были разрушены террористами "Исламского государства" со времен основания группировки. Наибольшую известность получило уничтожение античного города Пальмира в Сирии, который был объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Террористы заняли Пальмиру в мае 2015 года и уничтожали руины по частям. В октябре была взорвана Триумфальная арка, которая считалась символом античного города.
Напомним, Мосул, второй крупнейший город Ирака, находится под контролем "Исламского государства" с начала июня 2014 года.