В Турции заявили о продолжении отвода своих военных из иракской провинции Мосул

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) Турции, передает Росбалт. В турецком МИДе отметили, что военные прибыли к захваченному ИГИЛ городу Мосул на севере Ирака для обучения курдских ополченцев.

Читайте такжеДавутоглу объяснил необходимость присутствия турецких военных в ИракеАнкара заявила, что готова сотрудничать с Ираком с целью более тесной координации совместных усилий для победы над ИГИЛ. В то же время премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на заседании Совета директоров Общества внешнеэкономических связей в Стамбуле заявил, что турецкие военные будут оставаться возле Мосула и обучать местных добровольцев вплоть до освобождения города от ИГИЛ. Ахмет Давутоглу обвинил правительство и вооруженные силы Ирака в неэффективной борьбе с террористами, которая привела к потере второго по величине города страны.

О том, что батальон турецких солдат размещен вблизи захваченного террористической группировкой "Исламское государство" города Мосул, СМИ сообщили 4 декабря. Эти войска были усилены бронетехникой.

Анкара объясняла необходимость военного присутствия подготовкой ополченцев из числа местных жителей. Иракский МИД квалифицировал действия Турции как вторжение. Багдад отверг возможность проведения несогласованной с ним военной операции и потребовал вывода турецких подразделений. Позже во время телефонного разговора президент США Барак Обама призвал президента Турции вывести войска из Ирака.