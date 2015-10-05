Боевики ИГ в Пальмире уничтожили Триумфальную арку возрастом около 2 тысяч лет

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что монументу времен римского правления было около двух тысяч лет.

"Это похоже на проклятие, которое постигло этот город, и я ожидаю только те новости, которые будут шокировать нас. Если город остается в их руках город, он обречен", - сказал глава сирийского управления по сохранению памятников древности Маамун Абдулкари.

"Сейчас это бессмысленные разрушения... Их акты возмездия больше не идеологизированы, поскольку тепеьр они взрывают стреония, не имеющие религиозного значения", отметил Абдулкари.

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Ранее УНИАН сообщал, что боевики группировки «Исламское государство» разрушили монастырь в Сирии при помощи бульдозеров.

Также, боевики казнили сирийского эксперта по древностям в захваченном городе Пальмира.

Напомним, в мае текущего года боевики "Исламского государства" захватили сирийский город Пальмира, который состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. После этого террористы начали разрушение древних статуй, которых не успело вывезти правительство Сирии.