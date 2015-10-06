В Пальмире боевики ИГ заминировали римский амфитеатр возрастом около двух тысяч лет

Об этом сообщил во вторник РИА Новости заместитель министра культуры Сирии Али аль-Кайим.

"Эта информация верна. Нам об этом сказали несколько жителей Пальмиры, которым мы доверяем. ИГИЛ… заминировали амфитеатр… Они знают, что сирийские силы не могут наносить удары по историческим памятникам. Если будет попытка наступления или угроза, они продолжат минировать оставшиеся памятники. Эти действия нечеловечны и нецивилизованны", — заявил собеседник агентства.

Читайте такжеБоевики ИГ в Пальмире уничтожили Триумфальную арку возрастом около 2 тысяч лет

5 октября террористы ИГ взорвали Триумфальную арку в Пальмире. Для этого боевики использовали большое количество взрывчатки. Арка датировалась II веком нашей эры и располагалась на главной торговой улице. Высота главного свода составляла 20 метров.