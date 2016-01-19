Спикер Госдумы пожаловался, что делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса из-за представителей Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, открывая новую сессию российского парламента.

В частности, Нарышкин заявил, что, по данным ООН, в прошлом году Россия вышла на первое место в мире по числу принимаемых мигрантов. Так, свыше 1 млн граждан Украины «спасаются» на российской территории, добавил он.

"Причина тому – преступное поведение киевского режима, а его посыльные в ПАСЕ вместо того, чтобы заботится о реальных проблемах внутри страны, своего народа, выдумывают все новые и ложные причины и поводы, лишь бы оправдать такое бесстыдное ограничения прав нашей делегации в этой организации. Маргиналов в ПАСЕ всегда умели использовать", - сказал Нарышкин.

Также он заявил, что намерен направить генсеку Совета Европы "итоговый документ" рабочей группы Госдумы РФ по анализу принимаемых в Украине правовых актов.

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"В этом документе содержится информация о наиболее вопиющих фактах в нынешней практике украинского правотворчества и о явных признаках деградации всей правовой системы Украины", - сказал спикер Госдумы РФ.

Нарышкин считает, что этот документ "чуть-чуть приоткроет глаза членам ПАСЕ, покажет им, в какой тупик завела такая насквозь ангажированная политика верхушки ПАСЕ и ее секретариата", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, делегация РФ до сих пор находилась под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов было лишено права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор санкции в отношении российской делегации дважды продлевались, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.