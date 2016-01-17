Россия может не поехать на ПАСЕ, чтобы избежать продления санкций
Парламентская ассамблея Совета Европы может стать первым международным органом, который не сохранит формальные ограничения, введенные против РФ.
Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Ход неявкой": Россия впервые избежит продления санкций в ПАСЕ.
Достичь такой "фиктивной победы" Российской Федерации может получиться из-за того, что российская делегация просто не явится на заседание.
"По состоянию на субботу к нам в Страсбург еще не поступил список российской делегации. А по регламенту его надо отправить не позднее чем за неделю до начала сессии, если это возможно, то есть до понедельника", – рассказал собеседник в секретариате ПАСЕ. Все без исключения делегации прислали эти списки.
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Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который нашел силы ввести ограничения против россиян. И поэтому позиция этого органа в настоящее время имеет особое значение.
Дело в том, что санкции ПАСЕ юридически накладывают ограничения на работу национальной (в данном случае – российской) делегации.
А если делегации нет, то санкции наложить невозможно.
"Если российская сторона не будет спрашивать о полномочиях, то никаких ограничений, никаких санкций в отношении нас не может быть одобрено", – заявил Алексей Пушков, председатель комитета Госдумы по международным делам.
Такой шаг Москвы дает ей возможность избежать унизительного для нее обсуждения и еще одного международного осуждения российских преступлений в Украине.
Ранее глава российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что делегация РФ не будет участвовать в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, если не будет перспектив отмены антироссийских санкций в этой организации.