Россия может не поехать на ПАСЕ, чтобы избежать продления санкций

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Ход неявкой": Россия впервые избежит продления санкций в ПАСЕ.

Достичь такой "фиктивной победы" Российской Федерации может получиться из-за того, что российская делегация просто не явится на заседание.

"По состоянию на субботу к нам в Страсбург еще не поступил список российской делегации. А по регламенту его надо отправить не позднее чем за неделю до начала сессии, если это возможно, то есть до понедельника", – рассказал собеседник в секретариате ПАСЕ. Все без исключения делегации прислали эти списки.

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Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который нашел силы ввести ограничения против россиян. И поэтому позиция этого органа в настоящее время имеет особое значение.

Дело в том, что санкции ПАСЕ юридически накладывают ограничения на работу национальной (в данном случае – российской) делегации.

А если делегации нет, то санкции наложить невозможно.

"Если российская сторона не будет спрашивать о полномочиях, то никаких ограничений, никаких санкций в отношении нас не может быть одобрено", – заявил Алексей Пушков, председатель комитета Госдумы по международным делам.

Такой шаг Москвы дает ей возможность избежать унизительного для нее обсуждения и еще одного международного осуждения российских преступлений в Украине.

Ранее глава российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что делегация РФ не будет участвовать в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, если не будет перспектив отмены антироссийских санкций в этой организации.