Умер сооснователь легендарной рок-группы Eagles Гленн Фрай

Об этом сообщается на сайте Eagles.

Отмечается, что Фрей умер в Нью-Йорке от осложнений ревматоидного артрита, острого неспецифического язвенного колита и пневмонии.

В сообщении отмечается, что семья музыканта благодарна всем, кто поддерживал Фрея в его борьбе, надеялся и молился о его выздоровлении.

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Eagles, чей альбом "Their Greatest Hits 1971-1975" стал вторым наиболее продаваем за всю историю США, помог создать "саундтрек" периода свободных 70-х в США, отмечает Reuters. Данный альбом был распродан тиражом в 29 миллионов экземпляров.

Гленн Фрай играл на гитаре и был одним из вокалистов Eagles. Он является автором многих песен, в числе которых и легендарная композиция Hotel California.

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Группа Eagles была образована Доном Хенли и Гленном Фраем в Лос-Анджелесе в 1971 году.