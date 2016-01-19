Умер сооснователь легендарной рок-группы Eagles Гленн Фрай

03:59, 19 января 2016
Мир
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Один из основателей легендарной рок-группы Eagles Гленн Фрей умер в понедельник в возрасте 67 лет.

REUTERS

Об этом сообщается на сайте Eagles.

Отмечается, что Фрей умер в Нью-Йорке от осложнений ревматоидного артрита, острого неспецифического язвенного колита и пневмонии.

В сообщении отмечается, что семья музыканта благодарна всем, кто поддерживал Фрея в его борьбе, надеялся и молился о его выздоровлении.

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Eagles, чей альбом "Their Greatest Hits 1971-1975" стал вторым наиболее продаваем за всю историю США, помог создать "саундтрек" периода свободных 70-х в США, отмечает Reuters. Данный альбом был распродан тиражом в 29 миллионов экземпляров. 

Гленн Фрай играл на гитаре и был одним из вокалистов Eagles. Он является автором многих песен, в числе которых и легендарная композиция Hotel California.

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Группа Eagles была образована Доном Хенли и Гленном Фраем в Лос-Анджелесе в 1971 году. 

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