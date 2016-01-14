В Москве полиция ликвидировала народный мемориал Немцова

Об этом сообщает в «Живом журнале» активист, муниципальный депутат от российской опозиционной партии «Яблоко» Максим Кац.

По его информации, в ночь на 14 января полиция провела спецоперацию, задержав – по ложному сигналу – двух волонтеров, дежуривших у мемориала. Их вскоре отпустили, но, пока их не было, убрали с моста все цветы, свечи, портреты.

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Максим Кац призвал восстановить мемориал, приносить туда цветы. «Будем восстанавливать столько раз, сколько нужно», - подчеркнул активист.

Какие-либо официальные комментарии местных властей и правоохранителей по этому поводу нет.

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«Партия народной свободы» (ПАРНАС) и Демократическая коалиция намерены провести марш памяти Бориса Немцова в годовщину его убийства – 27 февраля. Такую же заявку планирует подать в мэрию и Комитет протестных действий.

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