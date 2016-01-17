В Италии прогремел взрыв в жилом доме, пять человек погибли
02:34, 17 января 2016Мир
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В итальянском городе Арнаско, расположенном на северо-западе Италии, произошел взрыв газа в жилом доме, в результате чего погибли пять человек.
Трагедия произошла в городке Арнаско / скриншот
Об этом сообщает Reuters.
"Это был очень мощный взрыв, который разрушил все двухэтажное здание. Мы еще не завершили расследование причин взрыва, но скорее всего это была утечка газа", - сказал представитель пожарной службы Лука Кари.
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Пожарники вытянули из-под обломков дома пять тел погибших, которые проживали в нем. Еще одну женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Также проверялись соседние дома, поврежденные взрывом.
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