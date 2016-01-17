В Италии прогремел взрыв в жилом доме, пять человек погибли

Об этом сообщает Reuters.

"Это был очень мощный взрыв, который разрушил все двухэтажное здание. Мы еще не завершили расследование причин взрыва, но скорее всего это была утечка газа", - сказал представитель пожарной службы Лука Кари.

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Пожарники вытянули из-под обломков дома пять тел погибших, которые проживали в нем. Еще одну женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также проверялись соседние дома, поврежденные взрывом.