Из отеля в Буркина-Фасо освободили 63 заложника, ответственность взяла "Аль-Каида"

Как сообщает CNN, 33 из освобожденных пленных были затем госпитализированы.

Отмечается, что операция по освобождению заложников проводилась при поддержке военных Франции и США (последние содержат в Буркина-Фасо военный контингент в составе 75 человек, в том числе 15 при посольстве).

NBC News также передает, что среди освобожденных заложников был министр государственной службы, труда и социальной защиты Клеман Савадого.

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Как рассказал журналист Жан-Батист Дипама, ставший свидетелем происшествия, он видел 6 нападавших, разделившихся на две группы по 3 человека. По его словам, террористы приехали на джипах с номерными знаками Нигера. Одна из груп атаковала отель, а вторая - находящееся напротив кафе.

Ответственность за нападение на отель взяла на себя "Аль-Каида в странах исламского Магриба". Группировка "Аль-Мурабитун", являющаяся подразделением "Аль-Каиды", заявила, что это она провела атаку, похожую на нападение на отель в соседнем Мали в ноябре, в ходе которого погибло 22 человека.