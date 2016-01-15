Латвия хочет долгосрочного присутствия войск НАТО из-за усиления позиций РФ на западных границах

Об этом заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс в ходе встречи с помощницей секретаря Государственного департамента США Викторией Нуланд, передает DELFI. Глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление России о создании трех крупных дивизий армии вблизи границ Прибалтики.

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По его мнению, в Латвии следует обеспечить долгосрочное присутствие военной силы стран-участниц НАТО. Он считает, что этот шаг станет существенной гарантией того, что Альянс может осуществлять эффективную политику сдерживания".

"Особенно это важно в ситуации, когда Россия объявляет о намерении создать новые крупные подразделения на своих западных границах", - сказал латвийский министр.

О том, что в 2016 году на западном направлении России будут сформированы 3 новые дивизии, сообщил российский министробороны Сергей Шойгу. Он назвал формирование трех новых дивизий "очень важной задачей", однако не пояснил, с чем связано их создание.