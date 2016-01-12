В Минобороны РФ заявили о формировании трех новых дивизий "на западном направлении"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Шойгу сказал на селекторном совещании с руководством российский Вооруженных Сил.

«Не могу не остановиться на важнейшей задаче по формированию в этом году трех дивизий на западном направлении. Это также задача важнейшая», - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что необходимо не только сформировать эти соединения, но и обустроить места постоянной дислокации, в частности, создать соответствующие полигоны, места для хранения техники и проживания личного состава.

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По его словам, «особое внимание следует уделить отслеживанию и анализу военно-политической обстановки в мире, а также своевременному реагированию на её изменения». Важно также продолжить переоснащение Вооружённых Сил, успешно осваивать и качественно применять современную технику.

«В текущем году предстоит поднять уровень оснащённости войск новейшим вооружением с 47 до 51%. Повысить долю исправной техники с 89 до 92 процентов», - сказал Шойгу.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году Минобороны России приступило к строительству двух новых военных баз у границ Украины. В частности, в городе Богучар Воронежской области, расположенном в 45 километрах от границы с Луганской областью Украины. Минобороны РФ намерено превратить старый военный склад в Богучаре в крупную базу с десятками зданий и сооружений, рассчитанными на размещение более 1,3 тыс. единиц боевой техники и более 5,2 тыс. военнослужащих.

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Строительство другой военной базы планируется близ населенного пункта Валуйки в Белгородской области, примерно в 20 километрах от границы с Луганской областью Украины. Общая территория военного городка, рассчитанного примерно на 3 тыс. 500 военнослужащих, составит 300 гектаров.