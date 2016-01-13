РФ усиливает военные базы бронетанковыми подразделениями и авиацией вдоль границы с Украиной - Турчинов

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Секретарь СНБО подчеркнул, что «Кремль не отказывается от своих агрессивных намерений относительно Украины».

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В этом контексте он напомнил о заявлении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о намерениях усилить военное присутствие России на западном направлении, в частности, в части создания новых военных баз и полигонов, формирования новых боевых подразделений российских вооруженных сил.

«Эти угрозы уже начали реализовываться, и не где-нибудь, а вдоль украинской границы», - подчеркнул секретарь СНБО Украины.

В этой связи он привел пример расширения 262-й военной базы Российской Федерации в районе населенного пункта Богучар Воронежской области, в рамках которой строятся новые военные объекты, куда уже начали передислоцировать подразделения 9-й отдельной мотострелковой бригады из Нижегородской области и где планируется дополнительно разместить отдельную танковую бригаду.

«В районе населенного пункта Валуйки Белгородской области (25 км от государственной границы Украины) начато строительство военного объекта с целью развертывания многочисленных бронетанковых подразделений российских вооруженных сил», - отметил Турчинов.

По его словам, в районе полигона «Кадамовский» (Ростовская область) строится военный городок для размещения 33-й отдельной мотострелковой бригады, которая передислоцируется к украинской границе из города Майкоп (Республика Адыгея).

«Кроме того, для координации воинских подразделений, расположенных на границе с Украиной, в город Воронеж передислоцированы штаб 20-й армии Западного военного округа, который до этого располагался в городе Мулино Московской области. Также увеличивается российский военный потенциал в оккупированном Крыму. На авиабазу в Бобруйске (Беларусь), которая также расположена неподалеку от украинской границы, переброшены российские военно-транспортные самолеты, истребители СУ-27 и боевые вертолеты», - отметил Турчинов.

«Все это абсолютно дезавуирует заявления российского руководства относительно деэскалации военного противостояния и мирного решения созданных ими военных конфликтов», - подытожил секретарь СНБО Украины.