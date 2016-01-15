Штайнмайер: необходимо усилить кризисный инструментарий ОБСЕ, исходя из уроков кризиса в Украине

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, об этом Штайнмайер сказал на специальном заседании Постоянного Совета ОБСЕ, первом под эгидой немецкого председательства в ОБСЕ в 2016 году.

Также Штайнмайер подчеркнул важность обеспечения полного уважения принципов и обязательств в рамках ОБСЕ как ценнейшего наследия организации.

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В заседании принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В своем заявлении на заседании Климкин заверил в поддержке Украиной усилий немецкого председательства, направленных на обеспечение безопасного будущего в регионе ОБСЕ.

Министр высоко оценил принципиальную позицию Германии о неприемлемости попыток России изменить границы в Европе силовым путем. Он также приветствовал намерения Германии сосредоточиться на обеспечении мирного урегулирования кризиса в и вокруг Украины, вызванного российской агрессией против Украины, что было определено одним из ключевых приоритетов немецкого председательства в 2016 году.

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«Поскольку ситуация на Донбассе остается хрупкой, а усилия Украины по выполнению Минских договоренностей до сих пор не поддержаны аналогичными шагами со стороны РФ и пророссийских боевиков, нужно усиливать работу Специальной мониторинговой миссии в Украине на Донбассе», - заявил Климкин.

Среди важнейших задач, требующих задействования ОБСЕ, – всеобъемлющее прекращение огня, восстановление контроля над украино-российской границей, освобождение всех украинских пленных и заложников, в том числе незаконно задержанных в России, проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса в соответствии с украинским законодательством, стандартами ОБСЕ и при наблюдении БДИПЧ ОБСЕ, обеспечение доступа международных гуманитарных организаций на оккупированные территории.

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Большинство государств-участников ОБСЕ в своих заявлениях на заседании подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осудили продолжение со стороны России нарушений ключевых принципов в украинских Крыму и на Донбассе.