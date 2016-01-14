В Минске работают над реализацией договоренностей для проведения местных выборов на Донбассе - Штайнмайер

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Штайнмайер сказал в Вене на пресс-конференции по завершении специальной сессии постоянного Совета ОБСЕ.

Штайнмайер выразил удовлетворение по поводу того, что в ходе «вчерашнего заседания сторон конфликта в рамках Контактной группы» стороны не только «провели обсуждение состояния вещей, но и смогли договориться об обмене заключенными, также были достигнуты договоренности в вопросе разминирования".

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"Это - также вклад в построение доверия в отношении конфликта в Украине. Тем не менее, мы должны не только возлагать надежды, но делать все, что мы можем, работая с нашими французскими друзьями в Нормандском формате, чтобы гарантировать, что договоренности, которые были достигнуты, могут также быть внесены в политическую рабочую группу, перед которой стоит задача подготовить законодательную базу для проведения местных выборов на востоке Украины, в результате которых будет создана законность. Такого рода договоренности мы надеемся принести в работу политической группы", - сказал он.

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По словам председателя в офисе ОБСЕ, для этого будут приложены все наши усилия, и мы будем над этим тяжело работать". "Мы будем работать над этим в ОБСЕ и в рамках переговоров министров иностранных дел в Нормандском формате, которые состоятся в ближайшие недели", - добавил он.

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Штайнмайер выразил убеждение, что за последние два года "ОБСЕ доказала, что является центральным инструментом по выполнению Минских договоренностей". "Я убежден, что существующий мандат Специальной мониторинговой миссии будет продолжать служить хорошими рамками для будущих задач. Я надеюсь, что скоро мы сможем принять быстрое решение относительно этого", - подчеркнул он.