Катастрофа Boeing 777: Нидерланды заявили о возможном создании трибунала по MH17

Об этом заявил в четверг глава МИД Нидерландов Берт Кундерс, передает РИА Новости.

"Прокурорское расследование ведется очень активно. На этой базе мы будем решать в ближайшие месяцы с вовлеченными странами относительно нахождения наилучшего механизма для (уголовного – Ред.) преследования ответственных на национальном уровне или посредством создания странами совместного суда", - отметил он, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

Читайте такжеСовместная следственная группа еще не определилась с форматом трибунала по MH17 - посол Нидерландов

Также Кундерс подчеркнул, что в зависимости от хода расследования будут приниматься решения с другими коллегами.

Ранее УНИАН сообщал, что альтернативой создания трибунала по делу MH17 может стать "гибридный суд", который позволит обойти российское вето и помочь в деле расследования уничтожения малайзийского Boeing.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.