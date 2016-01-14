Лидер "Аль-Каиды" призвал к атакам на Саудовскую Аравию

По данным SITE Intelligence Group, лидер террористической группировки "Аль-Каида" Айман аль-Завахири призвал к атакам на Саудовскую Аравию после казни 47 человек в январе 2016 года, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Большинство из казненных в январе этого года были осуждены Эр-Риядом за участие в нападениях, организованных организацией «Аль-Каида» в 2003–2006 годах.

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Обращение аль-Завахири содержалось в семиминутной аудиозаписи, распространенной ранее на этой неделе. В нем лидер боевиков призвал своих сторонников к атакам против правящей семьи королевства, которую он назвал «прогнившим режимом», который «продал вашу религию».

Кроме того, в своем обращении лидер «Аль-Каиды» призвал к атакам на Израиль и его западных союзников.