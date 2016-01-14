В Германии предъявлены обвинения членам праворадикальной экстремистской группировки

Дело будет рассматриваться в верховном земельном суде Мюнхена, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Spiegel Online.

По данным правоохранителей, среди подозреваемых в создании группировки - трое мужчин в возрасте от 40 до 57 лет и женщина 23 лет. Правые радикалы попали в поле зрения правоохранительных органов еще весной 2014 года. С сентября того же года обвиняемые общались о националистической идеологии и своих целях в интернет-чате.

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Четыре члена группировки были задержаны еще в мае 2015 года по подозрению в подготовке терактов. Для изготовления взрывных устройств группа закупила значительные объемы пиротехники. Для увеличения поражающей силы экстремисты планировали использовать гвозди. Как сообщается, объектами атак должны были стать известные салафисты, мечети и приюты для беженцев.