США намерены спонсировать оппозицию на Кубе

В Конгрессе США 2 августа был представлен законопроект, предусматривающий выделение в течение ближайших двух лет 80 млн. долларов на поддержку демократии на Кубе.

В законопроекте сказано, что на получение американской помощи могут рассчитывать кубинские диссиденты, представители правозащитных организаций, журналисты, врачи, работники библиотек и даже экономисты. Осуществлять финансирование предполагается как напрямую, так и через международные структуры типа Организации американских государств (ОАГ), передает NEWS.ru .

"Кубинцам будет направлен следующий сигнал: Соединенные Штаты поддерживают вас, - сказал один из авторов законопроекта сенатор-демократ Билл НЕЛЬСОН. - Будьте готовы отстоять свою независимость".

Тем временем председатель Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы Рикардо АЛАРКОН сообщил, что Президент Кубы Фидель КАСТРО, перенесший операцию на кишечнике, "находится в ясном сознании и разговаривает как обычно".

По его словам, "для полного выздоровления КАСТРО понадобится определенное время. Он перенес сложную операцию. Однако находится, я бы сказал, в нормальном периоде восстановления".