Столица Мексики парализована

Уже четвертый день подряд мексиканская столица парализована демонстрациями.

Их проводят сторонники лидера оппозиции Андреса ОБРАДОРА, который проиграл на президентских выборах кандидату от правящей партии консерватору Фелипе КАЛЬДЕРОНУ. Разрыв между соперниками составлял полпроцента.

Участники акций протеста, которые возглавляет лично А.Обрадор , требуют пересчета всех бюллетеней.

Демонстрации вызвали хаос во многомиллионном Мехико. Люди не могут нормально добраться на работу или домой.

Действующий Президент Винсенте ФОКС уже заявил, что акции протеста наносят вред экономике, но проблемы нужно решать мирно, передает ICTV.