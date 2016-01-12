Кремль уличили в редактуре интервью Путина немецкому изданию Bild

В русскоязычном варианте оно более комплиментарно, в немецком же вопросы российскому президенту сформулированы более остро, передает "Московский комсомолец".

Отмечается, что расхождения начинаются уже с первого вопроса немецких журналистов Путину.

В русском варианте он звучит следующим образом: "Мы только что отметили 25-летие с момента окончания "холодной войны". За прошедший год во всём мире наблюдалось большое количество войн и кризисов, такого долгие годы не происходило. Что мы сделали неправильно?".

Немецкий текст не содержит никакого признания вины европейцев: его последняя фраза в дословном переводе звучит как "Что так страшно пошло не так в отношениях между Россией и Западом?"

Значительное расхождение наблюдается и в разговоре про Крым, когда журналисты спрашивают Путина о том, стоит ли полуостров сотрудничества с Западом.

Если в русском тексте на уточняющий вопрос Путина "Что Вы подразумеваете под словом "Крым"?" журналист коротко отвечает "изменение границ", то в немецком реплика более развернута: "Односторонний сдвиг границ в Европе, устройство которой базируется особенно на уважении национальных границ". В русском тексте фрагмент о "европейском миропорядке" дан ниже и без упоминания об "одностороннем сдвиге".

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Русский текст отличается от немецкого во всей "крымской" части. Эффектная реплика Путина "Для меня важна не территория и не границы, а судьбы людей" у Bild предваряется фразой журналистов о "бесцеремонно брошенном (Россией — Ред.) вызове", которой на сайте Кремля нет.

Похожим образом дело обстоит и с репликой Путина, сравнившего ситуацию в оккупированном Крыму с ситуацией в Косово. В русском варианте президент спрашивает журналиста, каким образом мир принял заявление Косово о своей независимости, и получает в ответ короткую реплику "После войны?". Немецкий ответ куда более развернут: в нем интервьюер напоминает, что "сербское центральное правительство вело войну против косовских албанцев и изгнало их тысячами. Это разница".

Любопытные расхождения наблюдаются и в вопросе о Минских соглашениях и конституционной реформе в Украине.

Смягчен и один из последних вопросов первой части интервью. В русском варианте опущена реплика журналистов о том, что Ангела Меркель "взяла на себя обязательства расширить санкции против России".

Во второй части интервью наблюдается та же проблема. Если в тексте Bild в вопросе о сотрудничестве с "Большой восьмеркой" говорится о том, что "международное сообщество в настоящее время поставило Россию практически вне закона", то в русском варианте у Путина спрашивают "Господин президент, Вы будете предпринимать какие то шаги по восстановлению формата "Большой семёрки" в формат "Большой восьмёрки"?"

Заодно опущен вопрос о том, "какую боль" причинило Путину то, что он больше не может посещать G8.

Так же сайт Кремля обошелся и с немецкой репликой о Бараке Обаме. В русском варианте она звучит нейтрально: "Как Вы восприняли слова американского президента о России как региональной державе?" В немецком же слова Обамы о России охарактеризованы глаголом со значением "высмеивать" или "издеваться".

Не обошлось без расхождений и в части вопросов по Сирии. Если на немецком журналисты говорят о том, что Башар Асад "несет ответственность за десятки тысяч убитых, и это бесспорно", то на русском реплика куда мягче: "Президент Сирии Асад наносит удары по собственному населению".

Также в русском варианте журналисты говорят о том, что в Сирии "мы боремся с общими вызовами", тогда как в тексте Bild этой фразы нет.

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Расхождения наблюдаются даже в последней фразе интервью. На сайте Кремля журналисты благодарят Путина "за прекрасный и очень подробный разговор", а в Bild ограничиваются фразой "Спасибо за это интервью".

Стоит подчеркнуть, что установить, какой текст - русский или немецкий - ближе к оригиналу, невозможно: на сайте Bild есть лишь видео, где сами вопросы вырезаны, а оставлены только ответы Путина.

Также на данное интервью обратил внимание журналист Олег Шанковский, показав обе версии одного из ответов Путина.