Израиль снова бомбит Бейрут

Утром взрывы были слышны в южных предместьях ливанской столицы. Кроме Бейрута, ночью израильские самолеты бомбардировали северный район Аккар и долину Бекаа на востоке страны. За ночь израильские войска еще дальше продвинулись в южный Ливан. В боях с солдатами движения Хезболли принимают участие десять тысяч израильских солдат.

А за три недели конфликта погибли по меньшей мере 643 ливанца, подавляющее большинство - мирные жители. Израиль потерял пятьдесят шесть людей, преимущественно воинов. Тем временем Совет Европы осудил израильские бомбежки. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Ван дер Линден назвал действия Израиля недопустимыми. О готовности помочь Ливану и Палестинской Автономии заявила и Организация Исламской конференции. Сегодня в Малайзии началась ее чрезвычайная встреча.

"5 канал"