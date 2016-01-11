Шведская полиция скрывала факты нападений на женщин - BBC
22:22, 11 января 2016Мир
2339 0
Премьер-министр Швеции обвинил полицию страны в том, что она совершила предательство в отношении молодых женщин, игнорируя в течение последних двух лет сообщения о сексуальных домогательствах во время Стокгольмского музыкального фестиваля.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Стефан Левен потребовал объяснить, почему поданные заявления не регистрировались, и почему полиция не предала эти факты огласке.
Читайте такжеПолиция Кельна сообщает о нападениях на мигрантов
Расследование, проведенное журналистами шведской газеты Dagens Nyheter и опубликованное в минувшие выходные, показало, что группы молодых мужчин, многие из которых были иммигрантами, приставали к девушкам на фестивале в Стокгольме в 2014 и 2015 годах.
Глава полиции Швеции Дан Элиассон пообещал провести внутреннее расследование по поводу этих утверждений журналистов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter