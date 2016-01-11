Шведская полиция скрывала факты нападений на женщин - BBC

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Стефан Левен потребовал объяснить, почему поданные заявления не регистрировались, и почему полиция не предала эти факты огласке.

Читайте такжеПолиция Кельна сообщает о нападениях на мигрантов

Расследование, проведенное журналистами шведской газеты Dagens Nyheter и опубликованное в минувшие выходные, показало, что группы молодых мужчин, многие из которых были иммигрантами, приставали к девушкам на фестивале в Стокгольме в 2014 и 2015 годах.

Глава полиции Швеции Дан Элиассон пообещал провести внутреннее расследование по поводу этих утверждений журналистов.