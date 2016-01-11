СМИ: В Турции задержали желающих присоединиться к ИГ иностранцев, среди которых россиянка

С таким утверждением выступила 11 января газета Hurriyet, сообщает ТАСС.

По данным издания, помимо 15 египтян и россиянки также были задержаны и семь граждан Турции. В ходе операции спецназа полиции были проведены облавы по десяти адресам проживания подозреваемых. Ориентировки на этих лиц власти получили ранее.

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В соответствии с полученными данными, около десяти иностранцев должны были в эти дни вместе с детьми и супругами пересечь турецко-сирийскую границу, чтобы вступить в ряды ИГ.

Иностранцы направлены в миграционный департамент, им грозит выдворение. Нескольким туркам предъявлены обвинения в членстве в террористической организации.