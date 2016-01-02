Террорист-смертник подорвался у французского ресторана в Кабуле

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в автомобиле у французского ресторана Le Jardin в столице Афганистана, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. В результате теракта погиб 12-летний мальчик, 15 человек были ранены.

"Инцидент произошел вечером в пятницу, 1 января, передает CNN. В результате взрыва здание загорелось. После взрыва в районе были слышны выстрелы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные, а также несколько бригад скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавших.

Подчеркивается, что заведение пользовалось популярностью среди иностранцев, также его посещали местные чиновники. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Талибан": его представитель Забиулла Муджахид сообщил, что, по данным движения, погибли несколько иностранцев, передает Yahoo News.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил теракт, назвав произошедшее "непростительным преступлением".

В конце декабря 2015 года в результате взрыва у аэропорта Кабула погиб один человек, еще 33 пострадали. 21 декабря террорист-смертник напал на патруль около авиабазы ВС США Баграм. Сообщалось, что жертвами теракта стали шестеро американских военнослужащих.

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Ранее сообщалось, что афганские силы безопасности отразили нападение террористов на гостевой дом у посольства Испании в Кабуле. Боестолкновение продолжалось в течение нескольких часов. Террористы-смертники атаковали квартал в Кабуле, где расположены посольства и правительственные здания. Погибли испанский офицер, пятеро афганских полицейских, а также трое боевиков.