Вице-канцлер ФРГ считает, что беженцев нужно ограничить в выборе места жительства из-за "проблемы гетто"

Об этом Габриэль заявил вечером в воскресенье, 10 января, в программе Bericht aus Berlin телеканала ARD, сообщает Deutsche Welle.

"Я думаю, мы должны ввести ограничение в праве на выбор места жительства для мигрантов. В противном случае все эти люди, в том числе и получившие статус беженца, направятся в большие города", - пояснил политик. Это приведет к дальнейшим трудностям, и "мы получим настоящие проблемы гетто", выразил обеспокоенность Габриэль.

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Кроме того, вице-канцлер высказался о необходимости ужесточить законодательства по получению права на жительство в Германии, что позволит быстрее депортировать иностранцев, совершивших преступления, даже если в этот момент рассматривалось их заявление на предоставление убежища. При этом, по словам министра, следует принимать во внимание определенные условия, которые, будут препятствовать депортации. "Мы не можем человека, который здесь что-то украл, так сказать, вручить палачу у него на родине", - подчеркнул Зигмар Габриэль.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) после совещания руководства Христианско-демократического союза в Майнце также высказалась за необходимость проверить возможность введения для беженцев ограничения по выбору места жительства. По мнению канцлера, это поможет равномерно распределить на регионы страны нагрузку по содержанию сотен тысяч беженцев, передает агентство dpa.